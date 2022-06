(Di venerdì 3 giugno 2022) In attesa di vedere le più volte e ormai da anni annunciate "Urban Jungle" sui muri delle case popolari di via Turchia, nella fabbrica dell'aria del Macrolotto Zero oppure intorno alla sede di Estra, ...

Advertising

too_xedo : Kate Middleton fammi un corso di sopravvivenza nella giungla urbana. Tu, peocia refata, ex cicciottella, iscritta d… - EttoreACM : @gproc24 @PieEnne A me sembra Roma una giungla urbana sinceramente Dio cane vivete con i cinghiali -

LA NAZIONE

... nella fabbrica dell'aria del Macrolotto Zero oppure intorno alla sede di Estra, per avere qualche idea disi può fare una passeggiata o una corsa in bicicletta lungo la pista ...Sullo sfondo della polemica che ruota attorno al trasferimento della Biblioteca Nazionale da palazzo Reale all'Albergo dei Poveri, a piazza Carlo III da diverse settimane i residenti della zona si ... La giungla urbana Lungo la ciclabile Binda - Cronaca - lanazione.it La denuncia di un lettore: "Fra Iolo, Casale e Vergaio ancora non hanno tagliato l’erba. Chiamare Consiag Servizi per ora non serve a nulla" ...Dubbi più che leciti se si tiene presente che da settimane le aiuole centrali della piazza intitolata al primo sovrano della dinastia borbonica sono diventate giungle urbane. Erbacce alte anche mezzo ...