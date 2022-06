Il Paradiso delle Signore 7, Stefania e Marco si potrebbero lasciare (Di venerdì 3 giugno 2022) Dal mese di settembre le vicende de Il Paradiso delle Signore torneranno ad animare i telespettatori di Rai Uno. I primi episodi della nuova stagione, stando alle indiscrezioni, potrebbero vedere protagonisti Stefania e Marco: pronti a far sognare i telespettatori con il loro amore. Non tutto però potrebbe andare per il meglio: i sentimenti della giovane coppia, infatti, potrebbero essere messi a dura prova da una terza incomoda. Il Paradiso delle Signore 7, tornano Marco e Stefania Marco e Stefania saranno al centro delle dinamiche del settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore. La ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 3 giugno 2022) Dal mese di settembre le vicende de Iltorneranno ad animare i telespettatori di Rai Uno. I primi episodi della nuova stagione, stando alle indiscrezioni,vedere protagonisti: pronti a far sognare i telespettatori con il loro amore. Non tutto però potrebbe andare per il meglio: i sentimenti della giovane coppia, infatti,essere messi a dura prova da una terza incomoda. Il7, tornanosaranno al centrodinamiche del settimo capitolo de Il. La ...

