Ultime Notizie – Processo Depp-Heard, l’attrice ricorrerà in appello contro verdetto (Di giovedì 2 giugno 2022) Amber Heard ricorrerà in appello contro la sentenza che l’ha condannata per diffamazione dell’ex marito Johnny Depp. Lo ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce dell’attrice di ‘Aquaman’, annunciando la decisione di Heard senza entrare nei dettagli. Secondo il verdetto raggiunto all’unanimità dai 7 membri della giuria nel Processo a Fairfax, Heard ha diffamato l’attore con un articolo pubblicato sul Washington Post in cui Depp era stato definito “una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici”. Anche Heard aveva citato Depp per diffamazione: le sue accuse, però, secondo la giuria non sono state pienamente provate. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022) Amberinla sentenza che l’ha condannata per diffamazione dell’ex marito Johnny. Lo ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce deldi ‘Aquaman’, annunciando la decisione disenza entrare nei dettagli. Secondo ilraggiunto all’unanimità dai 7 membri della giuria nela Fairfax,ha diffamato l’attore con un articolo pubblicato sul Washington Post in cuiera stato definito “una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici”. Ancheaveva citatoper diffamazione: le sue accuse, però, secondo la giuria non sono state pienamente provate. ...

