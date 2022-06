Rudiger-Real Madrid: ora è ufficiale! Le cifre (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivata da poco l’ufficialità, Antonio Rudiger è diventato un nuovo giocatore del Real Madrid. Sui canali social di Chelsea, ex squadra del centrale tedesco, e Real è uscito il comunicato annunciando il trasferimento. Il centrale difensivo arriva a parametro zero, firmando un contratto quadriennale e andando a percepire una cifra che va dai 9 ai 10 milioni di euro netti a stagione. Nel contratto inoltre sarà presente una clausola rescissoria di 400 milioni di euro, così da spaventare eventuali pretendenti e di fatto bloccare il giocatore a Madrid. Rudiger Chelsea Real MadridLa presentazione ufficiale del 29enne tedesco avverrà lunedì 20 giugno al Bernabeu, davanti ai suoi nuovi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) È arrivata da poco l’ufficialità, Antonioè diventato un nuovo giocatore del. Sui canali social di Chelsea, ex squadra del centrale tedesco, eè uscito il comunicato annunciando il trasferimento. Il centrale difensivo arriva a parametro zero, firmando un contratto quadriennale e andando a percepire una cifra che va dai 9 ai 10 milioni di euro netti a stagione. Nel contratto inoltre sarà presente una clausola rescissoria di 400 milioni di euro, così da spaventare eventuali pretendenti e di fatto bloccare il giocatore aChelseaLa presentazione ufficiale del 29enne tedesco avverrà lunedì 20 giugno al Bernabeu, davanti ai suoi nuovi ...

