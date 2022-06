Pogba Juve, ritorno a un passo: le cifre e i dettagli della trattativa (Di giovedì 2 giugno 2022) Pogba Juve: ritorno a un passo per il centrocampista francese a Torino. Le ultime sulla trattativa per il Pogback Secondo quanto riferito da Tuttosport, a Torino si respira un certo ottimismo sul fronte Paul Pogba dopo l’incontro con la sua rappresentante, Rafaela Pimenta. Le parti sono in continuo contatto, con la Juve pronta a mettere sul piatto un contratto fino al 2025 da 7.5/8 milioni di euro di ingaggio. Si attende il prossimo incontro con Pimenta, che potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022)a unper il centrocampista francese a Torino. Le ultime sullaper ilck Secondo quanto riferito da Tuttosport, a Torino si respira un certo ottimismo sul fronte Pauldopo l’incontro con la sua rappresentante, Rafaela Pimenta. Le parti sono in continuo contatto, con lapronta a mettere sul piatto un contratto fino al 2025 da 7.5/8 milioni di euro di ingaggio. Si attende il prossimo incontro con Pimenta, che potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

