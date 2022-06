Ostia, spiagge libere ancora off-limits per i disabili: “Anche noi vogliamo andare al mare” (Di giovedì 2 giugno 2022) Ostia – A due settimane dall’avvio ufficiale della stagione balneare, sulle spiagge libere di Ostia non sembra esserci ancora spazio per le persone con disabilità motorie. Nonostante le rassicurazioni del minisindaco Mario Falconi, che aveva promesso che da metà maggio tutti i lidi sarebbero stati completamente accessibili Anche ai disabili (leggi qui) – così come imposto dall’ordinanza balneare del Sindaco -, la situazione attuale è ben diversa. Dalle passerelle ricoperte di sabbia ai bagni troppo stretti per poterci entrare con la sedia a rotelle o con un eventuale accompagnatore, infatti, gli ostacoli per le persone con difficoltà motorie sono ancora troppi: “Alcuni varchi sono totalmente inaccessibili e in molte ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– A due settimane dall’avvio ufficiale della stagione balneare, sulledinon sembra essercispazio per le persone contà motorie. Nonostante le rassicurazioni del minisindaco Mario Falconi, che aveva promesso che da metà maggio tutti i lidi sarebbero stati completamente accessibiliai(leggi qui) – così come imposto dall’ordinanza balneare del Sindaco -, la situazione attuale è ben diversa. Dalle passerelle ricoperte di sabbia ai bagni troppo stretti per poterci entrare con la sedia a rotelle o con un eventuale accompagnatore, infatti, gli ostacoli per le persone con difficoltà motorie sonotroppi: “Alcuni varchi sono totalmente inaccessibili e in molte ...

Advertising

ilfaroonline : Ostia, spiagge libere ancora off-limits per i disabili: “Anche noi vogliamo andare al mare” - ilfaroonline : Spiagge a Ostia, Falconi: “Il Tar del Lazio annulla il bando del M5S e ci dà ragione” - GianlucaTC : @repubblica Il mio voto è 1 ...ha ridotto la città in una pattumiera a cielo aperto ... tutto quello di buono era s… - gioporce : RT @DavideR46325615: - IL BIGLIETTO DA VISITA - Guardate in quali condizioni raccapriccianti versano le spiagge libere di Ostia. Qui siamo… - OmbraDuca : RT @DavideR46325615: - Ostia 29 maggio 2022 - Guardate e ascoltate come l'amministrazione Gualtieri gestisce le spiagge libere. https://t.c… -