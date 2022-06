“Lotta scudetto? Lo dimostrano Mertens e Koulibaly”: l’agente FIFA attacca De Laurentiis! (Di giovedì 2 giugno 2022) A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente FIFA. Ecco quanto evidenziato: De Laurentiis ha dichiarato di puntare allo scudetto, Spalletti è sembrato sorpreso: parole di comodo o lavorerà in quella direzione?“A volte si fanno dichiarazioni presi dal momento. Il fatto che pare non rinnoverà Mertens e giochi al ribasso con Koulibaly testimonia che la frase sullo scudetto è una boutade, non mi sembra ci sia questa volontà di pensare alla vittoria. Tra l’altro lo scudetto non si progetta: se fosse così semplice tutte le squadre di grande livello lo farebbero. Lo scudetto viene strada facendo, unendo insieme una serie di fattori, come ha fatto il Milan in questa stagione che, nonostante non fosse la squadra più forte, con tempo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente. Ecco quanto evidenziato: De Laurentiis ha dichiarato di puntare allo, Spalletti è sembrato sorpreso: parole di comodo o lavorerà in quella direzione?“A volte si fanno dichiarazioni presi dal momento. Il fatto che pare non rinnoveràe giochi al ribasso contestimonia che la frase sulloè una boutade, non mi sembra ci sia questa volontà di pensare alla vittoria. Tra l’altro lonon si progetta: se fosse così semplice tutte le squadre di grande livello lo farebbero. Loviene strada facendo, unendo insieme una serie di fattori, come ha fatto il Milan in questa stagione che, nonostante non fosse la squadra più forte, con tempo ...

