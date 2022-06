Sfida per il dopo-Zingaretti, il Pd prepara la trappola per blindare la Regione Lazio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una legge elettorale a doppio turno per mettere i bastoni tra le ruote al centrodestra. Che, se le Regionali del Lazio fossero accorpate alle Politiche del 2023, partirebbe inevitabilmente avvantaggiato. È il senso della proposta di legge presentata lo scorso 23 maggio dal consigliere di Più Europa Alessandro Capriccioli e già assegnata alle Commissioni I, IV e IX della Pisana. La riforma, sostanzialmente, prevede che, qualora nessuno dei candidati presidente raggiungesse il 50% dei voti al primo turno, dopo due settimane si svolgerebbe il ballottaggio tra i due più votati. Il ché, di fatto, renderebbe inutile il successo del centrodestra al primo turno, assai probabile se Politiche e Regionali dovessero essere accorpate con le Politiche in un unico election day. L'effetto di trascinamento delle elezioni nazionali - con i sondaggi che danno la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una legge elettorale a doppio turno per mettere i bastoni tra le ruote al centrodestra. Che, se le Regionali delfossero accorpate alle Politiche del 2023, partirebbe inevitabilmente avvantaggiato. È il senso della proposta di legge presentata lo scorso 23 maggio dal consigliere di Più Europa Alessandro Capriccioli e già assegnata alle Commissioni I, IV e IX della Pisana. La riforma, sostanzialmente, prevede che, qualora nessuno dei candidati presidente raggiungesse il 50% dei voti al primo turno,due settimane si svolgerebbe il ballottaggio tra i due più votati. Il ché, di fatto, renderebbe inutile il successo del centrodestra al primo turno, assai probabile se Politiche e Regionali dovessero essere accorpate con le Politiche in un unico election day. L'effetto di trascinamento delle elezioni nazionali - con i sondaggi che danno la ...

