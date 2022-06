Servizi online Agenzia entrate | come delegare parenti o persone di fiducia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Si vorrebbe consultare idell’tramite l’area riservata, ma non si ha la possibilità di farlo per mancanza di connessione, di computer, di capacità tecnologica. Non è un problema, perché ora si puòun parente, un figlio o qualunque altra persona dia farlo al proprio posto. E’ possibile infatti designare altrea consultare il cassetto fiscale, i dati catastali, a richiedere il duplicato della tessera sanitaria e accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata Da oggi chi non ha modo di accedere in prima persona a questi e ad altri, disponibili nell’area riservata del sito dall’delle, potràun familiare o una ...

Advertising

VillaUmbra : ??Iscrizioni aperte al #corso online gratuito 'Testo unico in materia di #società a partecipazione pubblica e concor… - PMI_it : Sportello Telematico Automobilista: Documento Unico online: Nuovi servizi e semplificazioni per lo sportello telema… - fintechIT : RT @GIM_Legal: E' online la nostra nuova #CrowdfundingPills. Il focus di oggi verte su un ulteriore aggiornamento @ESMAComms delle proprie… - e_nterdiscipl : RT @GIM_Legal: E' online la nostra nuova #CrowdfundingPills. Il focus di oggi verte su un ulteriore aggiornamento @ESMAComms delle proprie… - GIM_Legal : E' online la nostra nuova #CrowdfundingPills. Il focus di oggi verte su un ulteriore aggiornamento @ESMAComms delle… -

Per questo dobbiamo migliorare i, le reti di assistenza sociale. E dobbiamo favorire l'occupazione, soprattutto tra i più giovani, creare opportunità, rafforzare i legami sociali, a partire ...... con la produzione di grano che deve puntare sull'aggregazione, essere sostenuta da...coltivazione di grano in Puglia News Puglia ultim'ora 1 giugno 2022 redazione PugliaPress Quotidiano...Seppur condizionato per alcuni mesi dalla pandemia, il 2021 ha visto per il retail fisico segnali di netta ripresa e, soprattutto nel segmento alto, ...Per tradizione l'industria internazionale dei giocattoli si riunisce all'inizio dell'anno per la Spielwarenmesse di Norimberga. Dopo una pausa di due ...