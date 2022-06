“Sei troppo ignorante”: offende Gianni sperti, ma spuntano le prove del suo doppio gioco (Di mercoledì 1 giugno 2022) Prima la scelta di Luca, poi gli insulti a Gianni sperti: colpo di scena durante la puntata, l’opinionista non si aspettava di essere trattato così Gianni-sperti (Witty tv)Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Luca Salatino ricaduta su Soraya invece che Lilli. La scelta ha ovviamente risposto con un immediato sì, dolcemente vittima di quell’emozione tanto cercata. Dopo la scelta di Luca, però, la puntata di Maria De Filippi è andata avanti con il Trono over mettendo al centro dello studio Davide, per aver fatto alterare ben 3 dame. Ad intervenire in difesa di queste ultime è stato Gianni sperti. L’opinionista è stato insultato a suo modo finendo così per creare un enorme trambusto in studio. L’offesa, infatti, non si è sentita durante la puntata (non ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Prima la scelta di Luca, poi gli insulti a: colpo di scena durante la puntata, l’opinionista non si aspettava di essere trattato così(Witty tv)Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Luca Salatino ricaduta su Soraya invece che Lilli. La scelta ha ovviamente risposto con un immediato sì, dolcemente vittima di quell’emozione tanto cercata. Dopo la scelta di Luca, però, la puntata di Maria De Filippi è andata avanti con il Trono over mettendo al centro dello studio Davide, per aver fatto alterare ben 3 dame. Ad intervenire in difesa di queste ultime è stato. L’opinionista è stato insultato a suo modo finendo così per creare un enorme trambusto in studio. L’offesa, infatti, non si è sentita durante la puntata (non ...

