Inter | Bellinazzo | «Zhang aspetta lo stadio per poi vendere»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole del giornalista sulla situazione societaria dell’: «Suning deve decidere se andare avanti o passare la mano» Marco, giornalista de Il Sole 24 Ore, a Radio Nerazzurra ha parlato della situazione societaria dell’. «L’idea della proprietà, fermo restando la passione che Stevenha sviluppato per l’, è quella di andare a chiudere il contratto per loper dare valore maggiore all’per poi trovare un possibile acquirente, sempre che Suning non decida di riaprire i rubinetti. Il vero problema dell’al di là di dover ridurre il monte ingaggi è l’indebitamento, cioè, a differenza del Milan, ha questo peso di 35-40 milioni diessi ogni anno dovuti al fatto che ci sono state ...

Advertising

news24_inter : #Bellinazzo sulla situazione dell'#Inter ?? - internewsit : Bellinazzo: «Dybala e Lukaku? Dipenderà da Marotta, ma uno andrà via» - - zornik82 : @tutticonvocati @MarcoBellinazzo Bellinazzo parli della sua Inter che e in bancarotta - JyjoGentile : @MarcoBellinazzo Dai Bellinazzo, ma pensi di parlare con delle amebe? Avevi che l’Inter ha imboccato la strada gius… - jonny001010 : @MarcoBellinazzo @bandito_1899 Bellinazzo ci può spiegare pure la situazione junk bond dell Inter? -

L'esperto di economia sportiva del Sole 24 ore parla a Radio 24 durante la rubrica 'Tutti Convocati' e dice Poientra anche in casa -e rivela sulla famiglia Zhang... Lukaku non solo farebbe arrabbiare i tifosi dell', ma troverebbe un ambiente al Milan tutt'... Infatti, Marcodel Sole 24 ore in un live su Twitch alla CMIT Tv ha dichiarato: " ...Sarà tutto in autofinanziamento, non so se saranno necessarie due ma una sarà fondamentale per muoversi con un minimo di agilità» MERCATO INTER – Marco Bellinazzo dice la sua riguardo il possibile ...Bellinazzo, intervento sulle frequenze di Tutti Convocati, ha parlato del possibile doppio colpo in casa Inter, cioè Dybala e Lukaku.