Traffico Roma del 31-05-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 maggio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione in primo piano la chiusura della tangenziale per un incidente all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione in direzione della Salaria lunghe file dal viale CAF via Batteria Nomentana ripercussioni anche sulproveniente dalla 24 in fila da via Fiorentini anche sulla Pontina per un incidente è stata chiusa la carreggiata versotra Pomezia e Pomezia lunghi incolonnamenti sia verso Pomezia sia in direzionein zona Villaggio Prenestino rimangono chiuse per incendi nei pressi della strada via Prenestina altezza di via polense e via del Fosso dell’Osa tra via filetto via di Torricella Sicura iniziate alle 18 le celebrazioni nella Basilica di Santa Maria Maggiore sino alle 20 è previstointenso in tutta l’aria e ...