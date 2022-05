Sgambetto della Juventus all’Inter: Marotta perde la testa (Di martedì 31 maggio 2022) La Juve vuole rifarsi dell’addio di Marotta verso l’Inter, con i bianconeri che potrebbero arrivare a un giocatore di classe dei nerazzurri. Quest’estate ci sarà una grossa rivoluzione all’Interno della società Juventus, con la squadra che dovrà essere rimpiazzata in gran parte considerando il fatto che ci saranno moltissimi elementi che andranno in scadenza di contratto e tanti altri che ormai sono considerati da tempo come dei giocatori assolutamente inadatti per la qualità e le ambizioni dei bianconeri, per questo motivo sono iniziati i contatti con Beppe Marotta per poter arrivare a un giocatore che all’Inter ha avuto fortune alterne. Beppe Marotta Inter (Ansa Foto)Da quando la Juventus ha detto addio a Beppe Marotta come direttore ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) La Juve vuole rifarsi dell’addio diverso l’Inter, con i bianconeri che potrebbero arrivare a un giocatore di classe dei nerazzurri. Quest’estate ci sarà una grossa rivoluzionenosocietà, con la squadra che dovrà essere rimpiazzata in gran parte considerando il fatto che ci saranno moltissimi elementi che andranno in scadenza di contratto e tanti altri che ormai sono considerati da tempo come dei giocatori assolutamente inadatti per la qualità e le ambizioni dei bianconeri, per questo motivo sono iniziati i contatti con Beppeper poter arrivare a un giocatore cheha avuto fortune alterne. BeppeInter (Ansa Foto)Da quando laha detto addio a Beppecome direttore ...

Pubblicità

lorenzocalamai : Ma sul serio!? Sgambetto a 15' dalla fine della finale di Champions con il punteggio sul filo!? Mi esplode il cervello - Roberta_Siro : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Inter, occhio alla #Roma per Paulo #Dybala: #Mourinho tenta lo sgambetto ai nerazzurri ?? Le ultime sul futuro della… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Inter, occhio alla #Roma per Paulo #Dybala: #Mourinho tenta lo sgambetto ai nerazzurri ?? Le ultime sul futuro della… - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, occhio alla #Roma per Paulo #Dybala: #Mourinho tenta lo sgambetto ai nerazzurri ?? Le ultime sul futuro… - Gvandercoelen : RT @DonniniMario: Nell’ordine: dimissioni del Papa, sgambetto a Trump e elezione del pesce lesso, poi, coronavirus con mascherina anche in… -