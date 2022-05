M5S, Gaudiano: “Sei collegamenti Frecciarossa Milano-Napoli–Cilento” (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano: “Questi risultati favoriranno il turismo di prossimità, miglioreranno la mobilità dei cittadini della Piana del Sele e la crescita economica del territorio. Il Cilento e le sue bellezze monumentali e paesaggistiche adesso sono più vicine grazie all’azione del Governo. Da visionari all’apertura di nuove direttrici di sviluppo”. “Sei collegamenti Frecciarossa – due in più dello scorso anno – ogni venerdì, sabato e domenica lungo la dorsale Milano – Napoli – Cilento, con fermate ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Centola. Questo importante risultato servirà per rilanciare e potenziare l’economia turistica del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che sarà facilmente raggiungibile in una linea ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia: “Questi risultati favoriranno il turismo di prossimità, miglioreranno la mobilità dei cittadini della Piana del Sele e la crescita economica del territorio. Il Cilento e le sue bellezze monumentali e paesaggistiche adesso sono più vicine grazie all’azione del Governo. Da visionari all’apertura di nuove direttrici di sviluppo”. “Sei– due in più dello scorso anno – ogni venerdì, sabato e domenica lungo la dorsale– Napoli – Cilento, con fermate ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Centola. Questo importante risultato servirà per rilanciare e potenziare l’economia turistica del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che sarà facilmente raggiungibile in una linea ...

Pubblicità

Agenparl : GIUSTIZIA, GAUDIANO (M5S): OK A MIO DDL SU IMPOSTA DI REGISTRO IN ATTI GIUDIZIARI) - - GazzettaSalerno : “La chiusura degli ambulatori di Pneuomologia, Diabetologia, Gastroenterologia, Allergologia, Endocrinologia ed Eco… - GazzettaSalerno : Ospedale di Roccadaspide, Gaudiano (M5S): adeguare organico per scongiurare chiusura della struttura - ParliamoDiNews : M5S, Gaudiano: “Ospedale di Roccadaspide, adeguare organico per scongiurare chiusura` #gaudiano #ospedale… -