LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il break in apertura (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Pessima palla corta di Djokovic: si spegne sul nastro. 15-0 Buona prima dell’iberico. 0-1 break IMMEDIATO A ZERO DELLO spagnolo 0-40 TRE PALLE break IMMEDIATE PER Nadal! 0-30 CHE ERROR A CAMPO APERTO DI NOLE! 0-15 SMASH VINCENTE DI Nadal! Lo spagnolo è ordinato nel crearsi il punto. INIZIO TERZO SET 23.22 Novak Djokovic conquista il secondo parziale a Parigi! Dopo due ore e diciassette di gioco e quasi novanta minuti di set, il serbo rimonta da 0-3 (con due break di svantaggio) e riporta la sfida in parità. Rafael Nadal non sfrutta la chance di vantaggio e nonostante i sei game ai vantaggi, il warning per perdita di tempo e le variazioni ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Pessima palla corta di: si spegne sul nastro. 15-0 Buona prima dell’iberico. 0-1IMMEDIATO A ZERO DELLO0-40 TRE PALLEIMMEDIATE PER! 0-30 CHE ERROR A CAMPO APERTO DI NOLE! 0-15 SMASH VINCENTE DI! Loè ordinato nel crearsi il punto. INIZIO TERZO SET 23.22 Novakconquista il secondo parziale a Parigi! Dopo due ore e diciassette di gioco e quasi novanta minuti di set, il serbo rimonta da 0-3 (con duedi svantaggio) e riporta la sfida in parità. Rafaelnon sfrutta la chance di vantaggio e nonostante i sei game ai vantaggi, il warning per perdita di tempo e le variazioni ...

