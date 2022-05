E all’alba del settimo pacchetto di sanzioni l’Ue si riposò

(Di martedì 31 maggio 2022) Il Consiglio europeo dà l’ok alla sesta tranche di misure, con l’embargo sul petrolio russo importato via mare (tra 8 mesi). Macron non esclude altri passi, ma per ora si fanno i conti con quelli già decisi. Draghi: “Massimo impatto sulla Russia a partire dall’estate”, le restrizioni potrebbero durare “per sempre”. Grano: iniziativa all’Onu di Macron e Scholz, mentre l’Africa critica l’esclusione dei russi da Swift: "Pagamenti impossibili"

