Gli eventi datati 31 maggio Ha giocato nella Fiorentina e nel Pescara, come Carlos Dunga. Entrambi in riva all'Arno sono stati allenati da Sven Goran Eriksson. Ma quando il brasiliano arrivava in viola, lui se ne andava dopo una stagione in maglia gigliata: compie sessant'anni Stefano Rebonato, 17 presenze in Serie A con il club dei Pontello (allora) e 188 nel torneo cadetto (compreso uno spareggio). Il 31 maggio 1932, trent'anni prima di lui nasceva Giovanni Veglianetti, 53 presenze in B. Ed esattamente un decennio fa si spegneva Pietro Bonetti, centodue presenze nel massimo campionato (non consideriamo la stagione 1945-'46) tra Sampdoria e Genoa. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

