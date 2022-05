Ucraina, dopo la proposta di Di Maio di fermare la guerra, il commento di Capuozzo (Di lunedì 30 maggio 2022) Toni Capuozzo ha commentato su Facebook il piano dell’Italia per la pace in Ucraina. Ci ha pensato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha proporre un goffo tentativo di pace, che tra l’altro il destinatario non ha apprezzato. Di Maio sulla guerra in Ucraina “Oggi non ci sono le condizioni per la pace, abbiamo di fronte una guerra lunga e logorante”, ha ammesso il ministro degli Esteri. Di Maio ha riferito che ogni scelta sull’integrità territoriale del paese di Zelensky “deve dipendere dall’Ucraina” e ha criticato apertamente la frase “il Donbass e il Lugansk non torneranno mai all’Ucraina”, pronunciata dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Secondo Di Maio, davanti ... Leggi su tvzap (Di lunedì 30 maggio 2022) Toniha commentato su Facebook il piano dell’Italia per la pace in. Ci ha pensato il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha proporre un goffo tentativo di pace, che tra l’altro il destinatario non ha apprezzato. Disullain“Oggi non ci sono le condizioni per la pace, abbiamo di fronte unalunga e logorante”, ha ammesso il ministro degli Esteri. Diha riferito che ogni scelta sull’integrità territoriale del paese di Zelensky “deve dipendere dall’” e ha criticato apertamente la frase “il Donbass e il Lugansk non torneranno mai all’”, pronunciata dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Secondo Di, davanti ...

