Meteo, torna il caldo rovente: temperature fino a 40 gradi (Di lunedì 30 maggio 2022) Il mese di giugno si aprirà con caldo afoso su tutto il Paese e temperature eccezionalmente alte al Centro Sud. I valori massimi raggiungeranno i 37-39 gradi su molte località spingendosi fino a 40 nelle zone interne delle Isole maggiori. Da mercoledì 1 giugno la rimonta anticiclonica si farà imponente: non avremo solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque, ma registreremo anche valori elevati di pressione e temperature. I settori più colpiti saranno quelli del Centro-Sud e le due Isole maggiori, ma anche sulla Pianura Padana farà molto caldo, complice l'aumento dell'afa.caldo insopportabile per 5-6 giorniAl Nord la fase calda e umida non impedirà lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull'arco alpino, mentre al Centro-Sud l'anticiclone africano potrebbe ...

