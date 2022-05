L’uomo che ruba una pistola a una guardia giurata e spara su un gruppo di giovani a Qualiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha prima sottratto, durante una rapina, la pistola a una guardia giurata in un distributore di benzina poco distante. Poi, probabilmente, al culmine di una lite – ma gli inquirenti devono ancora accertarlo – ha utilizzato quell’arma per colpire e ferire quattro giovani seduti ai tavolini esterni di un bar. Questo il bilancio della sparatoria avvenuta sabato sera, poco prima della mezzanotte, a Qualiano (in provincia di Napoli). Destano preoccupazioni le condizioni di uno dei ragazzi colpiti, in coma farmacologico. Nel frattempo, domenica mattina i Carabinieri hanno rintracciato il responsabile: un 37enne già condannato diversi anni fa per l’omicidio del suocero. sparatoria Qualiano, come stanno i 4 giovani feriti Le ricostruzioni di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha prima sottratto, durante una rapina, laa unain un distributore di benzina poco distante. Poi, probabilmente, al culmine di una lite – ma gli inquirenti devono ancora accertarlo – ha utilizzato quell’arma per colpire e ferire quattroseduti ai tavolini esterni di un bar. Questo il bilancio dellatoria avvenuta sabato sera, poco prima della mezzanotte, a(in provincia di Napoli). Destano preoccupazioni le condizioni di uno dei ragazzi colpiti, in coma farmacologico. Nel frattempo, domenica mattina i Carabinieri hanno rintracciato il responsabile: un 37enne già condannato diversi anni fa per l’omicidio del suocero.toria, come stanno i 4feriti Le ricostruzioni di ...

