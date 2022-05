Covid: Shanghai conferma, via il lockdown dal primo giugno (Di lunedì 30 maggio 2022) Shanghai ha confermato la fine del lockdown anti - Covid di circa 60 giorni dal prossimo primo giugno, in linea con il programma annunciato il 16 maggio scorso, grazie a una "situazione tornata sotto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022)hato la fine delanti -di circa 60 giorni dal prossimo, in linea con il programma annunciato il 16 maggio scorso, grazie a una "situazione tornata sotto ...

Advertising

fuoqueo : RT @classcnbc: MERCATI: ASIA IN RALLY Indici asiatici beneficiano dell'allentamento di alcuni controlli covid a Pechino: Nikkei +2,3%, HSI… - XinhuaItalia : Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 20 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 8… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Shanghai allenta le restrizioni e annuncia misure per rilanciare l'economia - XinhuaItalia : Per sincronizzare il controllo del Covid-19 con lo sviluppo economico, il governo municipale di Shanghai ha lanciat… - kuantingvision : Ho avuto il piacere di ospitare @LorenzoLamperti a @rtinews. Abbiamo parlato di lockdown a Shanghai, impatto del Co… -