“Che tempo che fa”, Fabio Fazio ricorda Raffaella Carrà: forte la commozione in studio (Di lunedì 30 maggio 2022) Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Questi i temi alla base del programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3 Che tempo che fa. Ieri sera, 29 Maggio 2022, è andata in onda l’ultima puntata della stagione che come sempre ha ottenuto una marea di ascolti. Sul finire della trasmissione Fabio Fazio ha ringraziato i tanti ospiti che si siedono insieme a lui al tavolo di Che tempo che fa e ha regalato un mazzo di fiori a Filippa Lagerback. Poi c’è stato anche un omaggio alla grandissima Raffaella Carrà e il conduttore non è riuscito a trattenere la commozione. Vediamo cos’è successo nel dettaglio.



