Calcutta stende De Leo | ma scappa da me

(Di lunedì 30 maggio 2022) Odio le zanzare. Odio stare in mezzo alla calca, specie quando fa caldo e la calca è composta da gente che presumibilmente ha sudato parecchio. Non apprezzo particolarmente la birra. La musica indie, nella quasi totalità, mi fa cagare. Per farla breve, non ho mai trovato una valida ragione per andare al Mi Ami Festival di Milano, evento organizzato da Rockit che solitamente si svolge tra fine maggio e inizio giugno al Magnolia, zona Idroscalo. Una volta, anni fa, un collettivo di performer di Bologna, il nome era composto da una cifra, non ricordo più quale, mi ha fatto sapere che sarebbero saliti sul palco del Mi Ami, come ospiti nel pomeriggio, per leggere cose. Fin qui, direte voi, sticazzi. La particolarità del reading, motivo per il quale me ne mettevano a conoscenza, è che i ragazzi e le ragazze del collettivo avrebbero tutti avuti una maschera con la mia faccia, alla Essere John ...