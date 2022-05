(Di domenica 29 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato - Claudio69_ : RT @Gazzetta_it: Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato - RAYAN31492571 : RT @Gazzetta_it: Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato - MarcoM267 : RT @Gazzetta_it: Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato - lakakadonkey : RT @Gazzetta_it: Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato -

Calcio Style

E vissero tutti felici e vincenti. Vincenti, ile Jens Petter Hauge lo sono diventati a quattro giorni di distanza: ha cominciato il norvegese il 18 maggio, vincendo l'Europa League con l'Eintracht, ha proseguito il Diavolo il 22, ...... anche perché arrivano anche dalla Francia le conferme di unimminente dei rossoneri, con l'obiettivo di diminuire le richieste di circa 20 milioni del Lille . Inoltre, a breve, il... Milan, l’Inter si defila: nuovo assalto per Scamacca Come anticipato da Calciostyle qualche settimana fa, il Milan è pronto a mettere le mani sul centrocampista Enzo Fernandez ...Dalla cessione del norvegese ecco 12 milioni da investire per il sostituto di Kessie: sarà il primo dei tre colpi della lista di Maldini. La trattativa con il Lilla ...