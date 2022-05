GBoard la tastiera di Google che ora divide in due il suo layout per i pieghevoli (Di domenica 29 maggio 2022) GBoard è una tastiera virtuale sviluppata da Google per dispositivi Android e iOS. Il suo primo rilascio per iOS è del maggio 2016, seguito dal rilascio per Android nel dicembre dello stesso anno, debuttando come un importante aggiornamento dell’applicazione già esistente nota come Google Keyboard. GBoard – Adobe StockQuando qualche mese fa è uscita una nuova beta di GBoard, già si sapeva o meglio si ipotizzava che la tastiera virtuale di Google si stesse dirigendo vero un layout dedicato a pieghevoli e tablet. Si tratta del cosiddetto “split layout”, che da semplice “occhiata” è stato rilasciato in una versione visibile per come sarà, e che i possessori di Samsung Galaxy Z Fold 3 ... Leggi su computermagazine (Di domenica 29 maggio 2022)è unavirtuale sviluppata daper dispositivi Android e iOS. Il suo primo rilascio per iOS è del maggio 2016, seguito dal rilascio per Android nel dicembre dello stesso anno, debuttando come un importante aggiornamento dell’applicazione già esistente nota comeKeyboard.– Adobe StockQuando qualche mese fa è uscita una nuova beta di, già si sapeva o meglio si ipotizzava che lavirtuale disi stesse dirigendo vero undedicato ae tablet. Si tratta del cosiddetto “split”, che da semplice “occhiata” è stato rilasciato in una versione visibile per come sarà, e che i possessori di Samsung Galaxy Z Fold 3 ...

