Red Bull ha qualcosa in meno di Ferrari a Monaco: è semplice pretattica? (Di sabato 28 maggio 2022) È una Red Bull davvero in difficoltà? Il “giochino” degli austriaci è reale o c’è tanta pretattica per mischiare le carte in regola? Non lo sapremo mai, ma due situazioni possiamo azzardarle: la scuderia del Toro si è dimostrato leggermente inferiore rispetto alla Ferrari in questo ultimo venerdì, ma è pur vero che nelle ultime uscite era stata la Rossa di Maranello a primeggiare fino alla domenica. Che sia un’altra pretattica? L’ammissione (vera?) di Red Bull: “Abbiamo qualcosa in meno della Rossa di Maranello” “Nel complesso abbiamo cercato varie cose sulla macchina, per capirne il comportamento. Ero più contento nelle PL1 che nelle PL2 – ha analizzato Max Verstappen di Red Bull –. Se troveremo un bilanciamento migliore potremmo estrarre più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) È una Reddavvero in difficoltà? Il “giochino” degli austriaci è reale o c’è tantaper mischiare le carte in regola? Non lo sapremo mai, ma due situazioni possiamo azzardarle: la scuderia del Toro si è dimostrato leggermente inferiore rispetto allain questo ultimo venerdì, ma è pur vero che nelle ultime uscite era stata la Rossa di Maranello a primeggiare fino alla domenica. Che sia un’altra? L’ammissione (vera?) di Red: “Abbiamoindella Rossa di Maranello” “Nel complesso abbiamo cercato varie cose sulla macchina, per capirne il comportamento. Ero più contento nelle PL1 che nelle PL2 – ha analizzato Max Verstappen di Red–. Se troveremo un bilanciamento migliore potremmo estrarre più ...

