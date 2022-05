Meta aggiorna l’informativa sulla privacy: «Più chiara» (Di sabato 28 maggio 2022) Meta aggiorna la sua informativa sulla privacy con l’obiettivo “di rendere più chiare le pratiche in materia di dati”, anche con l’ausilio di esempi pratici e video. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Ex Facebook afferma che i Reels ora rappresentano oltre il 20% del tempo che gli utenti trascorrono su Instagram In sostanza è una riprogettazione per renderla più comprensibile. “Anche se il testo appare diverso Meta non raccoglie, usa o condivide i tuoi dati in modi nuovi in seguito a questo aggiornamento normativo”, specifica la società. La novità interessa Facebook, Instagram e Messenger, a partire da oggi gli utenti riceveranno delle notifiche che avvisano dell’aggiornamento in vigore dal 26 luglio. Contestualmente Meta ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 maggio 2022)la sua informativacon l’obiettivo “di rendere più chiare le pratiche in materia di dati”, anche con l’ausilio di esempi pratici e video. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Ex Facebook afferma che i Reels ora rappresentano oltre il 20% del tempo che gli utenti trascorrono su Instagram In sostanza è una riprogettazione per renderla più comprensibile. “Anche se il testo appare diversonon raccoglie, usa o condivide i tuoi dati in modi nuovi in seguito a questomento normativo”, specifica la società. La novità interessa Facebook, Instagram e Messenger, a partire da oggi gli utenti riceveranno delle notifiche che avvisano dell’mento in vigore dal 26 luglio. Contestualmente...

