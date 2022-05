Diamante | “Kafka” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 maggio 2022) È in rotazione radiofonica “” (Isola degli Artisti), ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 maggio. “” è un brano che racconta la fine di una storia d’amore tra due donne. Quando una relazione giunge al capolinea, la delusione e il senso di inadeguatezza ci pervadono, rendendoci incapaci di agire. In alcuni casi, però, persino la semplice lettura di un libro può aiutarci a guardare avanti e a tramutare il dolore provato in qualcosa di passeggero. Come parole alla fine di una pagina che non ci resta che voltare. Spiega la band a proposito del brano: “è quel mondo in cui ci si rifugia quando ciò che accade in torno a noi ci fa soffrire; è l’alternativa”. Biografia, è un progetto tutto al femminile nato ...