Willow avrà un sequel | diffuso il primo teaser trailer ufficiale della serie tv

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 27 maggio 2022) Da quanto è stata annunciata, latvha generato grande aspettativa nei fan. Il prodotto nasce comedel film del 1988 avente l’omonimo titolo. Ron Howard, nelle vesti di produttore esecutivo, si è calato in questa avventura per ridare vita a una storia dall’enorme potenziale. Durante il panel di presentazione di Lucasfilm, finalmente, è stato rilasciato ildello show. Il video, lungo poco più di un minuto, ha permesso al pubblico di dare uno sguardo a quelli che saranno i personaggi e gli ambientitv. Abbonati subito a Disney+ per non perdere. Disdici quando vuoi! Un viaggio epico in un’avventura senza tempo: rilasciato il...