LDA Instore: tappa a Benevento per il figlio di Gigi D'Alessio

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si allunga la lista delle tappe che Luca D'Alessio, in arte LDA, toccherà con il suo tour Instore. Il figlio di Gigi D'Alessio, fresco di partecipazione ad Amici e della pubblicazione del suo primo disco, sarà anche a Benevento. A comunicarlo è stato lo stesso artista attraverso la sua pagine social, annunciando la presenza nel Sannio per il prossimo 15 giugno. LDA sarà al Buonvento, l'appuntamento è fissato per le ore 17. "Non mi stancherò mai di vedervi", ha scritto il cantante sui social, facendo felici tutti i suoi fan beneventani. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

