Inter, Tuttosport: “La Joya e il contratto faraonico” (Di venerdì 27 maggio 2022) Inter, Tuttosport- Come si evince dal giornale Tuttosport ad oggi l’Inter ha davvero messo le basi per andare all’acquisto di Dybala. Ad oggi il grande colpo dell’estate nerazzurra è in preparazione visto che l’offerta di contratto per Paulo Dybala in scadenza è arrivata e si parte da una base di 7mln annui con i bonus che prendono forma e con i diritti d’immagine al giocatore che sarebbe davvero pronto al sì per mettersi al lavoro quanto prima con la nuova maglia. Una maglia che pesa davvero in maniera pesante visto la rivalità tra la vecchia signora e i bianconeri ad oggi. Dybala, ecco l’offerta Inter”, si legge invece in taglio alto. Vertice di oltre due ore con gli agenti dell’argentino: proposto un triennale da 7 milioni a stagione, bonus inclusi. Prevista anche un’opzione fino ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 27 maggio 2022)- Come si evince dal giornalead oggi l’ha davvero messo le basi per andare all’acquisto di Dybala. Ad oggi il grande colpo dell’estate nerazzurra è in preparazione visto che l’offerta diper Paulo Dybala in scadenza è arrivata e si parte da una base di 7mln annui con i bonus che prendono forma e con i diritti d’immagine al giocatore che sarebbe davvero pronto al sì per mettersi al lavoro quanto prima con la nuova maglia. Una maglia che pesa davvero in maniera pesante visto la rivalità tra la vecchia signora e i bianconeri ad oggi. Dybala, ecco l’offerta”, si legge invece in taglio alto. Vertice di oltre due ore con gli agenti dell’argentino: proposto un triennale da 7 milioni a stagione, bonus inclusi. Prevista anche un’opzione fino ...

Advertising

Luxgraph : Nba Playoff, i Warriors tornano alle Finals: battuta Dallas 4-1! - AdeNugraha999 : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) #Koulibaly ha il contratto in scadenza nel 2023 e non lo rinnoverà. #Juventus e #Barcellona tentano il col… - Luxgraph : Barzagli: 'La Juve riparta da Allegri. Milan? Scudetto strameritato' - pazzamentejuve : #Dybala, ecco l'offerta dell'Inter: vertice di due ore con gli agenti: proposto un triennale da 7Mln€ a stagione, b… - H0PESTR0M : RT @90ordnasselA: “Tre anni di contratto (con opzione per un’ulteriore stagione) a 7 mil (bonus compresi) più i diritti di immagine che rim… -