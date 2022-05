Il Bayern Monaco fa sul serio per Zielinski: la richiesta di De Laurentiis (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Napoli pensa anche al calciomercato in uscita con Piotr Zielinski che è finito nel mirino del Bayern Monaco. Il giocatore polacco viene da una stagione dalle due facce, una prima parte molto importante, nella seconda si è perso. Anche Zielinski ha ammesso il suo rendimento altalenante ma ha ammesso di voler continuare in maglia azzurra. De Laurentiis, però, vaglierà qualsiasi offerta sia fatta, per qualsiasi giocatore, con la speranza di poter piazzare qualche suo gioiello ad un buon prezzo. Non va dimenticato che il Napoli ha già fatto registrare tre acquisti: Kvaratskhelia, Olivera ed il riscatto di Anguissa dal Fulham. Inoltre per il mercato in entrata si parla di grandi manovre con Deulofeu e Bernardeschi. Ovviamente ci dovrà essere anche qualche cessione e Zielinski al ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Napoli pensa anche al calciomercato in uscita con Piotrche è finito nel mirino del. Il giocatore polacco viene da una stagione dalle due facce, una prima parte molto importante, nella seconda si è perso. Ancheha ammesso il suo rendimento altalenante ma ha ammesso di voler continuare in maglia azzurra. De, però, vaglierà qualsiasi offerta sia fatta, per qualsiasi giocatore, con la speranza di poter piazzare qualche suo gioiello ad un buon prezzo. Non va dimenticato che il Napoli ha già fatto registrare tre acquisti: Kvaratskhelia, Olivera ed il riscatto di Anguissa dal Fulham. Inoltre per il mercato in entrata si parla di grandi manovre con Deulofeu e Bernardeschi. Ovviamente ci dovrà essere anche qualche cessione eal ...

