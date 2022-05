(Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il colloquio si è focalizzato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno, con particolare riguardo alle regioni orientali del Paese. Il presidente ha assicurato il sostegno del governo italiano all'Ucraina in coordinamento con il resto dell'Unione Europea. I due presidenti hanno inoltre discusso delle prospettive didelle esportazioni didall'Ucraina per far fronte alla crisi alimentare che minaccia i Paesi più poveri del mondo. Il presidenteha espresso apprezzamento per l'impegno da parte del governo italiano e ha concordato con il presidentedi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mosca vieta l'ingresso a Biden, Zuckerberg e altri mille. Zelensky sente Draghi e lo ringrazia per 'l'incondizion… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Draghi sente Zelensky, discussa questione sblocco export grano -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Draghi sente Zelensky, discussa questione sblocco export grano - - CiaoKarol : Dopo la telefonata con Putin, Draghi sente anche Zelensky. Al centro il rischio della crisi alimentare mondiale: Il… - CiaoKarol : Dopo la telefonata con Putin, Draghi sente anche Zelensky. Al centro il rischio della crisi alimentare mondiale I… -

Il premier Marioha sentito telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin . Il Cremlino fa sapere che la Russia intende garantire una fornitura ininterrotta di gas all'Italia e che, in ...Roma - 'Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli ...Milano - Università Bocconi, Evento in memoria di Alberto Alesina (in foto Mario Draghi) (Milano - 2022-05-25, MARCO PASSARO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una "conversazione telefonica con il primo ministro Mario Draghi e lo ha informato sulla ...