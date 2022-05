“Don Matteo 13”: il record di Don Massimo. Finale in lacrime ma tutto si chiarisce (Di venerdì 27 maggio 2022) Don Matteo 13 finisce battendo ogni record. Se a inizio stagione si temeva per la dipartita di Don Matteo (Terence Hill), Don Massimo (Raoul Bova) ha saputo fare breccia nel cuore degli spettatori raggiungendo risultati mai visti. La puntata Finale sorprende per la drammaticità, ma poi tutti si risolve. E la Capitana si riscatta da tutti gli errori commessi nella sua vita privata. Don Matteo 13, il record di Don Massimo La puntata conclusiva di Don Matteo 13, Dimenticando Matteo, ha davvero superato ogni previsione. Se la tredicesima stagione si è dimostrata la più vista di sempre, l’episodio conclusivo che segna il trionfo indiscusso di Don Massimo, ha raggiunto il vertice inchiodando al piccolo ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 maggio 2022) Don13 finisce battendo ogni. Se a inizio stagione si temeva per la dipartita di Don(Terence Hill), Don(Raoul Bova) ha saputo fare breccia nel cuore degli spettatori raggiungendo risultati mai visti. La puntatasorprende per la drammaticità, ma poi tutti si risolve. E la Capitana si riscatta da tutti gli errori commessi nella sua vita privata. Don13, ildi DonLa puntata conclusiva di Don13, Dimenticando, ha davvero superato ogni previsione. Se la tredicesima stagione si è dimostrata la più vista di sempre, l’episodio conclusivo che segna il trionfo indiscusso di Don, ha raggiunto il vertice inchiodando al piccolo ...

