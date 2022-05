Usa, arrestato uno studente armato in Texas: trovati nella sua auto un kalashnikov e un fucile (Di giovedì 26 maggio 2022) Uno studente è stato arrestato in Texas, negli Usa, all’indomani della strage di Uvalde. Secondo quanto si apprende, nella sua auto sono stati trovati un kalashnikov e un fucile Ar-15. L’arresto è avvenuto all’esterno della scuola superiore Berkner di Richardson, circa 560 chilometri a nord di Uvalde, la cittadina dove il 24 maggio un 18enne ha ucciso 19 bambini e 2 maestre della Robb Elementary School. Ad allertare la polizia è stato un testimone che aveva visto una persona con un fucile vicino alla scuola. Il giovane è stato accusato di porto d’armi illegale. Leggi anche: Strage in Texas, le vittime erano tutte nella stessa classe: «Il killer ha detto ai bambini: “State per morire”» Strage ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Unoè statoin, negli Usa, all’indomani della strage di Uvalde. Secondo quanto si apprende,suasono statiune unAr-15. L’arresto è avvenuto all’esterno della scuola superiore Berkner di Richardson, circa 560 chilometri a nord di Uvalde, la cittadina dove il 24 maggio un 18enne ha ucciso 19 bambini e 2 maestre della Robb Elementary School. Ad allertare la polizia è stato un testimone che aveva visto una persona con unvicino alla scuola. Il giovane è stato accusato di porto d’armi illegale. Leggi anche: Strage in, le vittime erano tuttestessa classe: «Il killer ha detto ai bambini: “State per morire”» Strage ...

