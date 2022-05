Una Vita | Aurelio approfitta della situazione | da non credere

Leggi su formatonews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Una: veramente da non, le anticipazioni per la puntata del 26 maggio. Arrivano le anticipazioni per la puntata del 26 maggiosoap spagnola di Canale 5 e, a quanto pare, si preannunciano tante tempeste sul quartiere di Acaçias e non solo. Le anticipazioni per la puntata di Unadel 26 maggio.Di recente, abbiamo visto l’assassinio di Pierre Caron da parte di Soledad, su ordine diretto diQuesada; il messicano, mentre continua la guerra con Marcos Bacigalupe, sembra avere anche altre ambizioni e non farsi nessuno scrupolo. Una: ...