Nuovo Stadio, Furlani: “Speravo in una città progressista come Milano, ma…” (Di giovedì 26 maggio 2022) Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e consigliere d’amministrazione dell'AC Milan, ha parlato della questione Nuovo Stadio Leggi su pianetamilan (Di giovedì 26 maggio 2022) Giorgio, portfolio manager di Elliott e consigliere d’amministrazione dell'AC Milan, ha parlato della questione

Advertising

Drughi_Paolo : RT @Il_Mago_KK: Vogliono - lo stadio nuovo - la squadra forte - Pogba Di Maria Neymar Pelè Non vogliono - pagare 38 euri a partita per u… - RaffaelloZizzo : RT @Il_Mago_KK: Vogliono - lo stadio nuovo - la squadra forte - Pogba Di Maria Neymar Pelè Non vogliono - pagare 38 euri a partita per u… - KunGrax : RT @pasqlaragione: Gerry Cardinale è a Milano. Ha visitato le potenziali aree per il nuovo stadio: San Siro e Sesto San Giovanni. Da espe… - ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: Il manager del fondo #Elliott Giorgio #Furlani bacchetta il Comune sul progetto per il nuovo stadio: «Speravo che a ques… - Sugar_Mind : RT @Il_Mago_KK: Vogliono - lo stadio nuovo - la squadra forte - Pogba Di Maria Neymar Pelè Non vogliono - pagare 38 euri a partita per u… -