L’orgoglio del passato e le idee nuove di De Mita. Parla Castagnetti (Di giovedì 26 maggio 2022) Fino a questa mattina era ancora il primo cittadino della sua città natale. Probabilmente, nella memoria della sua Nusco, il suo nome rimarrà indelebile. Come un po’ in quella di chi ha vissuto gli anni della Prima Repubblica. Perché Ciriaco De Mita, morto questa mattina a 94 anni nella sua villa ad Avellino, incarnava la quintessenza di quella stagione politica irripetibile. Il suo volto e la sua storia hanno un legame inscindibile con lo Scudo Crociato, partito di cui conservava ancora l’identità e le battaglie. Più volte ministro, presidente del Consiglio dall’88 all’89, De Mita fu segretario e presidente della Democrazia cristiana. “Un segretario Dc che però aveva la testa al Paese”, perché la sua missione “non è mai stata solo elettorale: aveva in mente di cambiare l’Italia”. Lo ricorda così Pierluigi Castagnetti, ex prima fila ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Fino a questa mattina era ancora il primo cittadino della sua città natale. Probabilmente, nella memoria della sua Nusco, il suo nome rimarrà indelebile. Come un po’ in quella di chi ha vissuto gli anni della Prima Repubblica. Perché Ciriaco De, morto questa mattina a 94 anni nella sua villa ad Avellino, incarnava la quintessenza di quella stagione politica irripetibile. Il suo volto e la sua storia hanno un legame inscindibile con lo Scudo Crociato, partito di cui conservava ancora l’identità e le battaglie. Più volte ministro, presidente del Consiglio dall’88 all’89, Defu segretario e presidente della Democrazia cristiana. “Un segretario Dc che però aveva la testa al Paese”, perché la sua missione “non è mai stata solo elettorale: aveva in mente di cambiare l’Italia”. Lo ricorda così Pierluigi, ex prima fila ...

