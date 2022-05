LeCun (Meta), grande sfida è curare ogni tipo cancro con AI (Di giovedì 26 maggio 2022) "curare tutti i tipi di cancro sarà la sfida più grande, e l'Intelligenza artificiale può sicuramente accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci". Lo ha detto Yann LeCun, chief AI Scientist di Meta, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "tutti i tipi disarà lapiù, e l'Intelligenza artificiale può sicuramente accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci". Lo ha detto Yann, chief AI Scientist di, la ...

Advertising

glooit : LeCun (Meta), grande sfida è curare ogni tipo cancro con AI leggi su Gloo - ansa_tecnologia : LeCun (Meta), grande sfida è curare ogni tipo cancro con AI. Esperto a Udine.Rivoluzione quando macchina penserà co… - ConfindustriaUd : #Confindustria #Udine Academy ospita @ylecun, Chief #AI Scientist di #Meta “Tra massimo 15 anni non avremo uno smar… - Arandarko : RT @Radio3scienza: Secondo @ylecun, responsabile #AI di Meta, l''intelligenza generale' non è quella umana. Certi problemi noi non riusciam… - mmachiavelli : RT @Radio3scienza: Secondo @ylecun, responsabile #AI di Meta, l''intelligenza generale' non è quella umana. Certi problemi noi non riusciam… -

LeCun (Meta), grande sfida è curare ogni tipo cancro con AI "Curare tutti i tipi di cancro sarà la sfida più grande, e l'Intelligenza artificiale può sicuramente accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci". Lo ha detto Yann LeCun, chief AI Scientist di Meta, la company statunitense che controlla Facebook e Instagram, Whatsapp e Messenger, nonché i visori di realtà virtuale di Oculus VR, intervenendo a un incontro sull'... A palazzo Torriani, Yann LeCun traccia gli scenari futuri È lo scenario tracciato, questa mattina, a palazzo Torriani da Yann LeCun , chief AI Scientist di Meta, la company statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi ... Agenzia ANSA LeCun (Meta), grande sfida è curare ogni tipo cancro con AI "Curare tutti i tipi di cancro sarà la sfida più grande, e l'Intelligenza artificiale può sicuramente accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci". (ANSA) ... "Curare tutti i tipi di cancro sarà la sfida più grande, e l'Intelligenza artificiale può sicuramente accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci". Lo ha detto Yann, chief AI Scientist di, la company statunitense che controlla Facebook e Instagram, Whatsapp e Messenger, nonché i visori di realtà virtuale di Oculus VR, intervenendo a un incontro sull'...È lo scenario tracciato, questa mattina, a palazzo Torriani da Yann, chief AI Scientist di, la company statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, i servizi ... LeCun (Meta), grande sfida è curare ogni tipo cancro con AI - Cronaca "Curare tutti i tipi di cancro sarà la sfida più grande, e l'Intelligenza artificiale può sicuramente accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci". (ANSA) ...