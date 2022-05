Don Matteo 14 si farà: ecco quando inizia, cast, trama. Ritorna Terence Hill? (Di giovedì 26 maggio 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché l’ultima puntata di Don Matteo è arrivata, per la gioia di tutti i telespettatori, i fan della serie tv di successo, che non vedevano l’ora di conoscere il finale di stagione. Della tredicesima che ha appassionato il pubblico, nonostante l’addio di Terence Hill, volto storico, e il passaggio di testimone a Raoul Bova, che interpreta Don Massimo, un ex Carabiniere con il fiuto per le indagini. Ma ora la domanda di molti è sola una: ci sarà una quattordicesima stagione? View this post on Instagram A post shared by Don Matteo (@donMatteorai) Don Matteo 14 ci sarà: la conferma di Nino Frassica Nessun dubbio e nessuna paura: la 14esima stagione di Don Matteo si farà e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché l’ultima puntata di Donè arrivata, per la gioia di tutti i telespettatori, i fan della serie tv di successo, che non vedevano l’ora di conoscere il finale di stagione. Della tredicesima che ha appassionato il pubblico, nonostante l’addio di, volto storico, e il passaggio di testimone a Raoul Bova, che interpreta Don Massimo, un ex Carabiniere con il fiuto per le indagini. Ma ora la domanda di molti è sola una: ci sarà una quattordicesima stagione? View this post on Instagram A post shared by Don(@donrai) Don14 ci sarà: la conferma di Nino Frassica Nessun dubbio e nessuna paura: la 14esima stagione di Donsie ...

