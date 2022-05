Brasile, arresto lampo per Ecclestone: aveva un pistola nel bagaglio (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex boss della Formula 1, Bernie Ecclestone, è stato arrestato all’aeroporto Viracopos di Campinas in Brasile dopo essere stato trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente, mentre si... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex boss della Formula 1, Bernie, è stato arrestato all’aeroporto Viracopos di Campinas indopo essere stato trovato in possesso di unadetenuta illegalmente, mentre si...

SkySportF1 : Ecclestone arrestato in Brasile: il 91enne ex patron della F1 trovato con un'arma illegale #SkyMotori - Gianni33007 : Arrestato, tanto a lui ci fanno solo un baffo. - giangio87 : RT @SkySportF1: Ecclestone arrestato in Brasile: il 91enne ex patron della F1 trovato con un'arma illegale #SkyMotori - AlexandrRossing : RT @SkySportF1: Ecclestone arrestato in Brasile: il 91enne ex patron della F1 trovato con un'arma illegale #SkyMotori - AlexBonoVox1 : RT @SkySportF1: Ecclestone arrestato in Brasile: il 91enne ex patron della F1 trovato con un'arma illegale #SkyMotori -