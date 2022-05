Ultime Notizie Roma del 25-05-2022 ore 15:10 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 25 maggio al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina novantunesimo giorno di conflitto diverse esplosioni sono state segnalate da testimoni oculari in piena notte alza policia riferisce il film dipende spiegando I Russi Hanno lanciato quattro mesi incontro la città uno dei quali riusciti a distruggere la difesa aerea nel Raid almeno un morto e tre feriti le sirene antiaeree hanno suonato intorno alle 3:20 ora locale 4:20 in Italia e le espressioni sono stati segnalati e dopo le 5 lo Stato maggiore dell’esercito farina avevo avvertito che lui si erano pronti a riprendere il film si va nel frattempo in un video pubblicato su telegram di suona la denuncia del capo dell’amministrazione regionale di lugansk L’esercito Russo ha deciso di distruggere completamente severodonetsk Stanno semplicemente ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 25 maggio al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina novantunesimo giorno di conflitto diverse esplosioni sono state segnalate da testimoni oculari in piena notte alza policia riferisce il film dipende spiegando I Russi Hanno lanciato quattro mesi incontro la città uno dei quali riusciti a distruggere la difesa aerea nel Raid almeno un morto e tre feriti le sirene antiaeree hanno suonato intorno alle 3:20 ora locale 4:20 in Italia e le espressioni sono stati segnalati e dopo le 5 lo Stato maggiore dell’esercito farina avevo avvertito che lui si erano pronti a riprendere il film si va nel frattempo in un video pubblicato su telegram di suona la denuncia del capo dell’amministrazione regionale di lugansk L’esercito Russo ha deciso di distruggere completamente severodonetsk Stanno semplicemente ...

