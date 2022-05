Ucraina: Kiev, 'in corso offensiva russa in direzione di Severodonetsk' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Continuano i combattimenti in direzione di Severodonetsk, dove i russi stanno conducendo un'offensiva. Lo rende noto lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, precisando che "gli occupanti russi stanno conducendo, con il supporto dell'artiglieria, un'offensiva nella direzione dell'insediamento di Severodonetsk, dove i combattimenti continuano". Lo Stato Maggiore aggiunge che "nella direzione di Bakhmut , il nemico ha condotto un'offensiva nell'area di Komyshuvakha, Yakovlivka e Troitsky, ma senza successo e subendo perdite. Nelle direzioni Volyn e Polissya , fino a sette battaglioni delle forze armate bielorusse continuano a svolgere compiti per rafforzare la protezione del confine bielorusso-ucraino. C'è ancora ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Continuano i combattimenti indi, dove i russi stanno conducendo un'. Lo rende noto lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, precisando che "gli occupanti russi stanno conducendo, con il supporto dell'artiglieria, un'nelladell'insediamento di, dove i combattimenti continuano". Lo Stato Maggiore aggiunge che "nelladi Bakhmut , il nemico ha condotto un'nell'area di Komyshuvakha, Yakovlivka e Troitsky, ma senza successo e subendo perdite. Nelle direzioni Volyn e Polissya , fino a sette battaglioni delle forze armate bielorusse continuano a svolgere compiti per rafforzare la protezione del confine bielorusso-ucraino. C'è ancora ...

