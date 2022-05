Pjanic: «Roma? Ora c’è una società presente. Ci vedrei bene Dybala» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Miralem Pjanic, ex centrocampista della Roma, ha parlato della finale di Conference dei giallorossi ai microfoni de La Repubblica Miralem Pjanic, ex centrocampista della Roma, ha parlato della finale di Conference dei giallorossi, di Dybala e Chiellini ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: Roma – «Mi è dispiaciuto non poter vincere nulla in quegli anni. Avevamo una squadra forte e il ds Sabatini aveva fatto un grande lavoro, ma ci è sempre mancato qualcosina. Ci mancava una società che potesse gestire quello che succedeva intorno alla squadra, per levarci un po’ di pressione. Ora vedo una società presente, un grandissimo allenatore come Mourinho che sta tirando fuori il meglio dai giocatori, sta portando la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Miralem, ex centrocampista della, ha parlato della finale di Conference dei giallorossi ai microfoni de La Repubblica Miralem, ex centrocampista della, ha parlato della finale di Conference dei giallorossi, die Chiellini ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni:– «Mi è dispiaciuto non poter vincere nulla in quegli anni. Avevamo una squadra forte e il ds Sabatini aveva fatto un grande lavoro, ma ci è sempre mancato qualcosina. Ci mancava unache potesse gestire quello che succedeva intorno alla squadra, per levarci un po’ di pressione. Ora vedo una, un grandissimo allenatore come Mourinho che sta tirando fuori il meglio dai giocatori, sta portando la ...

