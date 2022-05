Perché bisogna votare Sì anche sui due referendum sulla giustizia più ignorati (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’appello lanciato da Linkiesta convince efficacemente del Perché occorre votare sì ai 3 referendum sulla giustizia. Meritano però i lettori de Linkiesta di sapere anche Perché è altrettanto necessario votare SÌ sui restanti due referendum. Scheda di colore rosso, referendum n. 1Il referendum si propone di abrogare l’intera “Legge Severino” che disciplina l’eleggibilità, la candidabilità e la decadenza di parlamentari e amministratori locali sottoposti a procedimenti penali nei termini che seguono. Parlamentari, europarlamentari e membri del governo sono incandidabili – e se già eletti decadono – se, anche in corso di mandato, siano stati condannati in via definitiva a pena superiore ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’appello lanciato da Linkiesta convince efficacemente deloccorresì ai 3. Meritano però i lettori de Linkiesta di sapereè altrettanto necessarioSÌ sui restanti due. Scheda di colore rosso,n. 1Ilsi propone di abrogare l’intera “Legge Severino” che disciplina l’eleggibilità, la candidabilità e la decadenza di parlamentari e amministratori locali sottoposti a procedimenti penali nei termini che seguono. Parlamentari, europarlamentari e membri del governo sono incandidabili – e se già eletti decadono – se,in corso di mandato, siano stati condannati in via definitiva a pena superiore ...

