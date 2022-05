L'Europa vuole la confisca facile dei beni degli oligarchi russi. Ma tutto finisce in un pastrocchio (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Commissione propone il reato di violazione delle sanzioni, ma sull’uso dei beni sequestrati nemmeno la Germania è d’accordo. Ennesimo azzardo di von der Leyen, un po’ come l’embargo sul petrolio rimasto sulla carta. E continua l’ambiguità sul pagamento del gas in rubli: Eni passibile di confisca, in teoria… Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Commissione propone il reato di violazione delle sanzioni, ma sull’uso deisequestrati nemmeno la Germania è d’accordo. Ennesimo azzardo di von der Leyen, un po’ come l’embargo sul petrolio rimasto sulla carta. E continua l’ambiguità sul pagamento del gas in rubli: Eni passibile di, in teoria…

