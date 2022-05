In Ucraina a causa della guerra sono scomparsi quasi duemila bambini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dall’inizio della guerra in Ucraina il Segretariato del Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino ha ricevuto richieste da parte dei parenti di cercare 1.918 bambini che risultano scomparsi. bambini scomparsi in Ucraina, il Commissario per i diritti umani ha ricevuto 1.918 denunce “La maggior parte di loro sono bambini delle regioni di Donetsk, compresa Mariupol, Kiev e Kharkiv “, scrive il servizio stampa dell’Ufficio del difensore civico di Kiev. “Costanti bombardamenti, evacuazioni forzate, deportazioni, movimenti caotici, fughe, rapimenti tra i fattori che hanno provocato questo fenomeno”, si legge nel comunicato. sono 238 i bambini morti a causa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dall’inizioinil Segretariato del Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino ha ricevuto richieste da parte dei parenti di cercare 1.918che risultanoin, il Commissario per i diritti umani ha ricevuto 1.918 denunce “La maggior parte di lorodelle regioni di Donetsk, compresa Mariupol, Kiev e Kharkiv “, scrive il servizio stampa dell’Ufficio del difensore civico di Kiev. “Costanti bombardamenti, evacuazioni forzate, deportazioni, movimenti caotici, fughe, rapimenti tra i fattori che hanno provocato questo fenomeno”, si legge nel comunicato.238 imorti a...

