I migliori gol di maggio 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cala il sipario sulla Serie A 2021/22, che finalmente si è decisa a dare i suoi ultimi verdetti. In mezzo a tanta concitazione per il raggiungimento degli obiettivi stagionali – tra lo scudetto del Milan, la qualificazione in Conference League della Fiorentina e la miracolosa salvezza della Salernitana – si sono segnati un numero incredibilmente alto di gol belli, anche in partite che immaginavamo nervose e contratte. Guardate, per esempio, il gran gol di Pereyra contro la Salernitana, in una partita che sarebbe potuta essere una tragedia, e che invece oggi ci possiamo permettere goderci con la leggerezza di chi è solo interessato alla bellezza. Questi giorni in cui ci si allontana il campionato e ci si avvicina al calciomercato sono il momento giusto per dare un ultimo sguardo al passato, vedersi qualche gran gol e mettere questa stagione in archivio.

