Salernitana, Mazzocchi: “Sulla nostra storia andrebbe scritto un libro. Sabatini decisivo per il mio approdo in granata. Nicola ci ha restituito serenità” (Di martedì 24 maggio 2022) Salernitana Mazzocchi – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Pasquale Mazzocchi, calciatore della Salernitana. Finale incredibile con la Salernitana. Una salvezza storica “E’ passato ancora troppo poco tempo per realizzare quanto accaduto. Quando si fanno certe scelte bisogna essere determinati, ed è quello che sono stato quando sono venuto qui a Salerno”. Sei un uomo di grande fede. Quanto ti ha aiutato? “La mia fede mi ha aiutato tanto ma, sicuramente, deve essere sempre accompagnata dal duro lavoro e la costanza in allenamento. Anche questa è la fede”. Quanto è stato importante il tecnico Davide Nicola? “Ripeto quando detto prima: quando fai certe scelte, devi essere consapevole di cosa vuoi e puoi dare alla ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Pasquale, calciatore della. Finale incredibile con la. Una salvezza storica “E’ passato ancora troppo poco tempo per realizzare quanto accaduto. Quando si fanno certe scelte bisogna essere determinati, ed è quello che sono stato quando sono venuto qui a Salerno”. Sei un uomo di grande fede. Quanto ti ha aiutato? “La mia fede mi ha aiutato tanto ma, sicuramente, deve essere sempre accompagnata dal duro lavoro e la costanza in allenamento. Anche questa è la fede”. Quanto è stato importante il tecnico Davide? “Ripeto quando detto prima: quando fai certe scelte, devi essere consapevole di cosa vuoi e puoi dare alla ...

