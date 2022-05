Roland Garros 2022, precedenti sfavorevoli per Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas (Di martedì 24 maggio 2022) Una grande vetrina. Lorenzo Musetti stasera è chiamato all’impresa: affrontare nel primo turno il greco Stefanos Tsitsipas nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2022. Sul Philippe Chatrier (non prima delle 20.45), il toscano affronterà uno dei favoriti per la vittoria finale in un’annata che sulla terra rossa l’ha visto vincere il torneo di Montecarlo (per la seconda volta consecutiva) e raggiungere la Finale degli Internazionali d’Italia a Roma, sconfitto da Novak Djokovic. Un ostacolo quindi molto impegnativo per Musetti che, a causa di un infortunio di natura muscolare, non ha potuto partecipare al torneo del Foro Italico e neanche all’ATP di Lione, come era nei programmi. Un vero peccato per il carrarino che a Madrid aveva espresso ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Una grande vetrina.stasera è chiamato all’impresa: affrontare nel primo turno il greconel match valido per il primo turno del. Sul Philippe Chatrier (non prima delle 20.45), il toscano affronterà uno dei favoriti per la vittoria finale in un’annata che sulla terra rossa l’ha visto vincere il torneo di Montecarlo (per la seconda volta consecutiva) e raggiungere la Finale degli Internazionali d’Italia a Roma, sconfitto da Novak Djokovic. Un ostacolo quindi molto impegnativo perche, a causa di un infortunio di natura muscolare, non ha potuto partecipare al torneo del Foro Italico e neanche all’ATP di Lione, come era nei programmi. Un vero peccato per il carrarino che a Madrid aveva espresso ...

